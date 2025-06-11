Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci, hasada başladı.

İlçede geçen yıl kiraladığı tarlada şakayık üretimine başlayan 42 yaşındaki Filiz Özcan, AA muhabirine, hasadına başladıkları ürünü 81 ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özcan, eşi ve oğluyla aldıkları eğitimin ardından şakayık üretimine başladıklarını belirterek, ilçe genelinde kadın girişimci olarak ürünü ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

İlçeye İstanbul'dan geldiğini anlatan Özcan, "Bir girişimde bulunmak istedik. Şakayık da burada olmayan bir bitkiydi. Denemek istedik. Maddi açıdan da bize gelir kazandırdı. Görsel olarak da çok güzel. Her kadının yapabileceği, evinin geçimini sağlayabileceği bir çiçek. Ben de gayret gösterdim ve bu şekilde başladık. Geliri de güzel, ticari açıdan güzel rakamlara satılıyor." diye konuştu.