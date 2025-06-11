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        Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci, hasada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:44
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        Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan kadın girişimci, hasada başladı.

        İlçede geçen yıl kiraladığı tarlada şakayık üretimine başlayan 42 yaşındaki Filiz Özcan, AA muhabirine, hasadına başladıkları ürünü 81 ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Özcan, eşi ve oğluyla aldıkları eğitimin ardından şakayık üretimine başladıklarını belirterek, ilçe genelinde kadın girişimci olarak ürünü ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

        İlçeye İstanbul'dan geldiğini anlatan Özcan, "Bir girişimde bulunmak istedik. Şakayık da burada olmayan bir bitkiydi. Denemek istedik. Maddi açıdan da bize gelir kazandırdı. Görsel olarak da çok güzel. Her kadının yapabileceği, evinin geçimini sağlayabileceği bir çiçek. Ben de gayret gösterdim ve bu şekilde başladık. Geliri de güzel, ticari açıdan güzel rakamlara satılıyor." diye konuştu.

        Kesim yapılan çiçekleri İstanbul, Trabzon, Ordu ve Amasya'da anlaştıkları toptancılara gönderdiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Biz toptancılara veriyoruz. Toptancılar da 81 ile gönderiyor. Şu an ilk yıl olduğu için tahmini olarak her bir kökten 3 veya 4 şakayık çiçeği almayı hedefliyoruz. Toplamda 3 bin kökten 10-15 bin şakayık satışı yapmak istiyoruz. Sera yapmayı da hedefliyoruz çünkü yaz ve kış mevsiminde ilçede şakayık bitkisinin bulunmasını istiyoruz. Satışı olan bir bitki. İlaç sanayisinde, kozmetikte kullanılıyor. Bize bu süreçte destek veren Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'na teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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