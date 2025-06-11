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        Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

        Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:11
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        Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
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        Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Turan İlbey, Hürriyet Mahallesi'nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Başkan İlbey, AA muhabirine, mahallelerin ara sokaklarda çalışmaların aralıksız devam ettiklerini söyledi.

        Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıktıkları yolda çalışmalarına devam ettiklerini belirten İlbey, "Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle, mahallelere eksiksiz hizmet sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Ulaş ilçesidir." diye konuştu.

        İlbey, Yenikarahisar Mahallesi'ndeki yıpranmış kilit parke taşlarını kaldırarak, yerine yenilerini döşeme çalışmalarına başladıkları sözlerine ekledi.

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