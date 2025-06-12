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        Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:11
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        Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Zara ilçesinden il merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan K.Ç, B.K. ve E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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