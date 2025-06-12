Ulaş'ta ilkokul öğrencileri KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi
Ulaş'ta, ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Ulaş'ta, ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Öğretmenler tarafından sınıflarda verilen eğitimlerde, öğrenciler KKKA hastalığı konusunda bilgilendirilerek, dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.
Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, yaz tatili öncesi öğretmenlerin öğrencileri hastalık konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
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