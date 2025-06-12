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        Ulaş'ta ilkokul öğrencileri KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi

        Ulaş'ta, ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:59
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        Ulaş'ta ilkokul öğrencileri KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi
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        Ulaş'ta, ilkokul öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

        Öğretmenler tarafından sınıflarda verilen eğitimlerde, öğrenciler KKKA hastalığı konusunda bilgilendirilerek, dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

        Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, yaz tatili öncesi öğretmenlerin öğrencileri hastalık konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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