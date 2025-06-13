Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

İlçeye bağlı Eymir köyünde düzenlenen etkinlikte, traktör sahiplerine reflektör dağıtılarak, traktörlerde alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik güvenliği konularında slayt eşliğinde bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Trafikte can güvenliğini artırmaya yönelik başlatılan "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesi kapsamında Zara Ziraat Odası ile İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde farkındalık programı düzenlendi.

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