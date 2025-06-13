Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında yapıldı.

        STSO Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda, gündeme dair değerlendirmede bulunarak meclis üyesi seçilen Yusuf Ziya Kurt'u tebrik etti.

        26 Haziran Perşembe günü yapılacak olan e-ihracat zirvesi hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, "Odamız ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz önemli zirveyle, üyelerimizi e-ihracatın sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve alanında öncü firmaların katkılarıyla üyelerimiz için yol gösterici ve vizyon kazandırıcı bir program olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Türk Eximbank tarafından sunulan kredi ve sigorta programlarının tanıtılacağı etkinlik hakkında da açıklamada bulunan Özdemir, "19 Haziran tarihinde yapacağımız Türk Eximbank tanıtım toplantısı, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaları ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almaları için finansman kaynaklarına erişimleri büyük önem taşıyor. Eximbank Kayseri Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlar sayesinde, üyelerimiz doğrudan ve yerinden bilgi edinme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, yeni yatırım teşvik sistemi, turizm, sanayi, Türk Eximbank kredi ve sigorta programları, e-ihracat zirvesi, Sivasspor ve Cumhuriyet'i Kuran Şehirler başlıkları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
        Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi