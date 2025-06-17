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        Gürün'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi

        Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul'un destekleriyle yapılan Gürün 2 No'lu Sevgi-Ömer Yurdakul Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:16
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        Gürün'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi
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        Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul'un destekleriyle yapılan Gürün 2 No'lu Sevgi-Ömer Yurdakul Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, acil müdahale odaları, personel dinlenme alanları, yönetim ofisi, ambulans garajı, depo alanları ve teknik donanım altyapısıyla tam donanımlı bir istasyon olarak tasarlanan istasyonun açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul, ailesi ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Vali Şimşek, istasyonunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Şimşek, hayırsever katkıları ile yapılan istasyonun, devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede 85 deprem konutunun kuralarının perşembe günü çekileceğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Deprem konutlarımızın ilk etabını tamamladık, ikinci etap da hızla devam ediyor. İnşallah ilk etabımız olan 85 konutun kuraları Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'tan canlı katılımları ile perşembe günü gerçekleştirilecek. Buradan bir kez daha Allah bizlere böyle felaketler yaşatmasın diyorum. Allah, devletimize zeval vermesin."

        Konuşmanın ardından Vali Şimşek, hayırsever iş insanı Yurdakul'a plaket vererek, istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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