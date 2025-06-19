Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Y.A. (40) yönetimindeki 58 AFK 918 plakalı kamyonet merkeze bağlı Bademkaya köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Y.A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Zara'da roket yarışması ve uçurtma şenliği düzenlendi
        Zara'da roket yarışması ve uçurtma şenliği düzenlendi
        Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Sivas'ta yaşamını yitiren doktor için tören düzenlendi
        Sivas'ta yaşamını yitiren doktor için tören düzenlendi
        Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı
        Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı
        Sivas'ta inşa edilen merkez, 900 sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapıyor
        Sivas'ta inşa edilen merkez, 900 sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapıyor
        Sivas'ın nazar boncuğu göllerde 'renk' şöleni
        Sivas'ın nazar boncuğu göllerde 'renk' şöleni