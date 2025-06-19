Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Y.A. (40) yönetimindeki 58 AFK 918 plakalı kamyonet merkeze bağlı Bademkaya köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Y.A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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