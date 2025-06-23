Sivas'ta evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Dört Eylül Mahallesi 8. Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince 5 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangında bodrum katta hasar oluştu.
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