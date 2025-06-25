Sivas'ta parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.
Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan S.Y, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurarak yardım istedi.
Hastaneye giden itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.
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