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        Altyapıya verilen önem şampiyon güreşçileri mutlu etti

        SERHAT ZAFER - Sporculuk kariyerinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Taha Akgül'ün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle başlattığı altyapı hamlesi meyvelerini vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:12
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        Altyapıya verilen önem şampiyon güreşçileri mutlu etti
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        SERHAT ZAFER - Sporculuk kariyerinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Taha Akgül'ün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle başlattığı altyapı hamlesi meyvelerini vermeye başladı.

        Özellikle altyapıdaki sporculara malzeme desteği sağlayan ve yeni projeleriyle adından söz ettiren Taha Akgül, birçok minik sporcuya rol model oluyor.

        Sivas'ta 17-22 Haziran'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan binlerce sporcu, örnek aldıkları Akgül gibi başarılara imza atmanın hayalini kuruyor.

        Şampiyonada 13 yaş kategorisinde 52 kilogramda birincilik kürsüsüne çıkan Samsun İlkadım Belediyespor sporcusu Muhammet Eymen Geçkin, AA muhabirine, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığına seçilmesiyle altyapıya verilen önemin arttığını söyledi.

        Güreşte lisans çıkartma yaşının 8'e indirildiğini anımsatan Geçkin, minik sporcuların da güreşe adapte olmasının sağlandığını belirtti.

        Akgül'ün, kendilerinde emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Geçkin, "Umarım ileride ben de onun gibi vatanımıza, milletimize katkı veren bir güreşçi olabilirim." dedi.

        Geçkin, spor yapmanın önemine değinerek, "Spor hem derslerimize katkıda bulunuyor hem de yaşamsal olarak psikolojik düzene girmenizi sağlıyor. Aynı zamanda spor disiplinine adapte olarak disiplinli bir birey olarak yetişmiş oluyoruz." diye konuştu.

        - "Akgül, Kayaalp ve Aktürk'ü örnek alıyorum"

        11 yaş kategorisinde 62 kiloda altın madalya kazanan İzmir Kutlusan Spor Kulübü güreşçisi Ensar Sapmaz ise çok zor rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu ifade etti.

        Altyapısının olması sayesinde başarıyı elde ettiğini dile getiren Sapmaz, "Güreşte altyapı en önemli şeydir. Derece elde edebilmek için altyapı şart." ifadesini kullandı.

        Taha Akgül'ün başarılarını örnek aldığını ve onun gibi olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediğini dile getiren Sapmaz, "Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu gibi hedeflerim var. Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Feyzullah Aktürk gibi şampiyonları örnek alıyorum." dedi.

        Erzurum Sporcu Eğitim Merkezi adına güreşen ve 13 yaş kategorisinde 44 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Veysel Yüzüak da iyi rakiplerle mücadele ederek madalya kazandığını söyledi.

        Güreş Federasyonu Başkanlığına Taha Akgül'ün seçilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yüzüak, "Düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası bile altyapıya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. O, bu minderlerden geldi ve ben de onu örnek alıyorum. Hedefim Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak." şeklinde konuştu.

        İstanbul Pendik Belediyespor güreşçisi 14 yaş kategorisinde 88 kiloda Türkiye şampiyonu olan İsmail Hakkı Altınoğlu da gelecek dönemde de şampiyonluklar yaşamayı hedeflediğini söyledi.

        Altınoğlu, altyapıya verdiği önemden dolayı Taha Akgül'e teşekkür ederek, onun gibi şampiyonluklar yaşamayı arzuladığını dile getirdi.

        - Antrenör Gücük: "Güreşin gelişmesi, canlanması için elinden gelen mücadeleyi yapıyor"

        Şampiyonada 11,12 ve 13 yaş kategorisinde takım halinde birinci olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü altyapı güreş antrenörü Kerem Gücük ise güreşe ve güreşçiye her zaman destek olan Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

        Federasyon Başkanı Taha Akgül'ün altyapıya büyük önem verdiğine dikkati çeken Gücük, şunları kaydetti:

        "Güreşin gelişmesi, canlanması için elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Düzenlenen bu şampiyona sayesinde de güreşçi çocuklarımız kendini geliştiriyor. Akgül, şampiyonaya katılan sporculara çok büyük malzeme desteğinde bulundu. Güreşte altyapıya büyük önem veriliyor ama şunu unutmayalım ki altyapının gizli kahramanları antrenörlerdir. Antrenörler altyapıyı geliştirmek ve ileriye taşımak için her şeyden fedakarlık yapıyor. Federasyon Başkanımız Taha Akgül'e çok teşekkür ediyorum."

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