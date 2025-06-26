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        Sivas'ta 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı başladı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:42
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        Sivas'ta 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı başladı
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından, Prof. Dr. Serkan Akkoyun başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programın açılış törenine, Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Cem İnan, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        İnan, yaptığı konuşmada, nükleer bilimlerin insanlığın ve geleceğinin şekillendiği bilgi sahalarından biri olduğunu ifade etti.

        Üniversite olarak bilimsel üretkenliği desteklemeyi, evrensel bilime katkıda bulunmayı ve genç araştırmacılara alan açmayı temel görev olarak gördüklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

        "Bu konferans serisi, nükleer yapı, astrofizik, nükleer reaksiyonlar, nükleer enerji, yüksek enerji fiziği, nükleer fizikte yapay zeka uygulamaları ve bu alanlarla ilişkili diğer güncel gelişmelere odaklanan uluslararası düzeyde teknik bir etkinliktir. Konferansın temel amacı araştırmacılar, akademisyenler ve uygulayıcılar için nükleer bilimlerdeki en son gelişmelerin paylaşılabileceği uluslararası bir platform sunmaktır. Organizasyon komitesi, genç ve deneyimli araştırmacıları çalışmalarını sunmaya ve ilgili endüstrilerin uluslararası alanda tanınmış araştırmacıları ve uzmanlarıyla karşılıklı iş birliği başlatma olasılığını teşvik etmek için çok çeşitli bildirileri kabul etmektedir. Etkinlik, yurt içinden ve başta İngiltere, İtalya, Romanya, Cezayir, Fas, Pakistan ve Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 100 katılımcının katkısıyla gerçekleştirilmektedir."

        Konferans, 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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