Ulaş Kaymakamı Eskimez'in köy ziyaretleri

Ziyarete, Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Eskimez, talep ve önerileri dinledi.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.