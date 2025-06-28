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        Ulaş Kaymakamı Eskimez'in köy ziyaretleri

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:30
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez'in köy ziyaretleri
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        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları tarafından karşılanan Eskimez, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köy sakinleriyle bir araya gelen Eskimez, talep ve önerileri dinledi.

        Eskimez, köylerdeki imkanların artması için gerekli çalışmaların devam edeceğini söyledi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.

        Ziyarete, Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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