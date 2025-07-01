Sivas'ta 94 bin 960 makaron ele geçirildi

Sivas'ta 94 bin 960 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 25 bin 260'ı dolu olmak üzere 94 bin 960 makaron, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, elektrikli tütün kıyma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 45 gram nargile tütünü, 55 kilogram açık kıyılmış tütün, 18,5 kilogram paket tütün ve elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.