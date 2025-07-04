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        KKKA'ya yakalananlar erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan kurtulabiliyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) maruz kalanların erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan rahatlıkla kurtulabildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:09
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        KKKA'ya yakalananlar erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan kurtulabiliyor
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) maruz kalanların erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan rahatlıkla kurtulabildiğini belirtti.

        Doğan, yazılı açıklamasında, hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi vererek, erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

        Hastalığın virüs taşıyan keneler tarafından insanlara bulaştığını anlatan Doğan, "Bu hastalık doğru şekilde ve zamanında müdahale edilmediğinde ölümcül olabilir. Vaka sayılarında yıllara göre dalgalanmalar olmakla beraber, bu sene ilk birkaç ay içerisinde bir miktar artış oldu." ifadesini kullandı.

        Prof. Dr. Doğan, hastalığın kenelerin çıplak elle ezilmesi ve sıvılarına temas edilmesiyle bulaştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bunun yanı sıra hastalığa yakalanmış kişilerin de vücut sıvılarına temasıyla bulaşabiliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veteriner hekimler, askerler, hastalığın tedavisiyle uğraşan sağlık personeli ile tedbirsiz olarak kırsal alanlarda gezenler ve piknik yapanlar risk gruplarını oluşturuyor. Hastalığın belirtisi ateş, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlarla başlıyor. İleriki safhalarda deri, diş eti ve bağırsak kanamaları başlıyor. Bu gibi semptomlarda derhal sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekiyor. Bu hastalık konusunda bir merkez haline geldik. 23 yıldır hastalığı takip ediyoruz. Hastalığın net bir tedavisi yok, daha çok destek tedavisi uygulanıyor. Zamanında gelen hastalarımızda iyileşme bu desteklerle gerçekleşiyor."

        Üniversitede Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın konuyla yakından ilgilendiğine değinen Doğan, şu an İsveç'te aşının Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Faz-2 çalışmalarının Sivas'ta da yapılacağını aktaran Doğan, şu bilgileri verdi:

        "Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz. Şu ana kadar Sivas merkezden vaka gelmedi. Tabii bu gelmeyecek anlamına gelmez, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Vakalar şu ana kadar daha çok Yozgat ve Tokat ağırlıklı. Sivas'ın ilçelerinden ise Hafik, Zara ve Koyulhisar'dan gelen vakalarımız var. Bu hastalık için endişe ve paniğe kapılmamak gerekiyor. Bu hastalığın tedavisi yok denilse de keneye maruz kalanlar, erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan rahatlıkla kurtulabiliyor. En etkin müdahale, önleyici tedbirlerle kene tutulmasını engellemek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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