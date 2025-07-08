Zara'da aşure programı düzenlendi

Yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ve lokma ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Şube Başkanı Metin Erkan, matem ayı vurgusuna değinerek, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

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