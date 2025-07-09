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        Sivas'ta atık denetimleri kapsamında dört adreste temizlik yapıldı

        Sivas Belediyesinin mahalle, boş arsalar ve metruk binalarda izinsiz şekilde atık toplayanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:50
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        Sivas'ta atık denetimleri kapsamında dört adreste temizlik yapıldı
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        Sivas Belediyesinin mahalle, boş arsalar ve metruk binalarda izinsiz şekilde atık toplayanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Emniyet birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği son denetimlerde Alibaba Mahallesi'nde dört farklı adreste uygunsuz şekilde atık biriktirildiği tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, halk sağlığı ve çevre açısından tehdit oluşturan atıklar için ilgili kişilere gerekli uyarılar yapıldığı, ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldığı ifade edildi.

        Kepçe ve kamyonlarla toplanan atıkların alandan tamamen kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla başlatılan ve 76 farklı noktada sürdürülen uygulama kapsamında, hem çevrenin korunması hem de şehir düzeninin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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