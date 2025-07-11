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        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, bağımlılıkla mücadele etmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:36
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        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
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        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, bağımlılıkla mücadele etmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) binasında basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Köksal, her zaman insan odaklı çalıştıklarını belirtti.

        Her türlü bağımlılıkla itinayla mücadele ettiklerini, amaçlarının Yeşilay'ı daha ileriye taşımak olduğunu dile getiren Köksal, "Vatandaşları bağımlılıklardan uzak tutarak hayata dair umutlarını yeşertmeye çalışıyoruz. Geleceğin teminatı gençlerimizin hayata bağlılığını artırırken bağımlılıklarını azaltmak için çalışıyoruz. Bağımlılık, ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri." dedi.

        Daha sonra ise bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Sosyal Hizmetler Uzmanları Esma Kozan, Merve Arıkan, psikologlar Esra Çevik ve Gülşah Reyhan Çimen tarafından detaylı bilgiler verildi.

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