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        Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:12
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        Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da yapacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Sivas'ta başlayan Sivasspor'un, 14 Temmuz Pazartesi gerçekleştireceği antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.

        İlk etabın ardından iki gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekibin, 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da bulunan Karpalas Otel'de toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacağı ifade dildi.

        Sivasspor, 27 Temmuz Pazar günü bitecek kampın ardından, 30 Temmuz Çarşamba kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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