Sivas'ta göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas-Malatya kara yolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nin yanındaki bir inşatta su gider borusu döşenirken meydana gelen göçükte işçilerden Adnan Kirazlı ve Muhammed Ali Ece toprak altında kaldı.

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