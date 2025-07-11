Sivas'ta göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
Sivas'ta su gider borusu döşenirken göçük altında kalan 2 işçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sivas'ta su gider borusu döşenirken göçük altında kalan 2 işçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sivas-Malatya kara yolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nin yanındaki bir inşatta su gider borusu döşenirken meydana gelen göçükte işçilerden Adnan Kirazlı ve Muhammed Ali Ece toprak altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerine toprak parçaları düşen Ece, kendi imkanlarıyla göçükten çıktı.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Kirazlı da toprak altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine götürülen işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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