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        Sivas'ta göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

        Sivas'ta su gider borusu döşenirken göçük altında kalan 2 işçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:26
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        Sivas'ta göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
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        Sivas'ta su gider borusu döşenirken göçük altında kalan 2 işçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Sivas-Malatya kara yolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nin yanındaki bir inşatta su gider borusu döşenirken meydana gelen göçükte işçilerden Adnan Kirazlı ve Muhammed Ali Ece toprak altında kaldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Üzerine toprak parçaları düşen Ece, kendi imkanlarıyla göçükten çıktı.

        Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Kirazlı da toprak altından çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine götürülen işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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