Şarkışla'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bu arada, ilçeye bağlı Hocabey köyünde ise Fevzi Algül’e ait tandırlıkta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, çatı katında mahsur kalan bir köpek yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yukarı Mahalle Kaleönü Sokak'ta İsmail Peker’e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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