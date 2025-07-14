Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa kasteden hain FETÖ'nün alçak darbe girişiminin, halkın sarsılmaz duruşu sayesinde bertaraf edildiğini belirtti.

O karanlık gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatan evladının, canı pahasına milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Uzun, mesajında şunları kaydetti:

"Tanklara karşı göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu millet, tarih boyunca nice badirelerden alnının akıyla çıkmayı başarmış, söz konusu vatan olduğunda canını gözünü kırpmadan ortaya koymuş bir millettir. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu topraklarda demokrasiyi, özgürlüğü ve bağımsızlığı sonsuza dek yaşatmak adına, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız."