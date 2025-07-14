AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi.

Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır." ifadesini kullandı.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin, Türkiye yüzyılının kapılarının ardına kadar aralandığını belirten Tanrıverdi, "​​Biz, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye’nin hayrınadır." diye konuştu.