Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.E. yönetimindeki 58 ACP 197 plakalı traktör yüklü kamyon Suşehri-İmranlı kara yolunun Polat köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kamyon kasasında bulunan traktörde de hasar oluştu.
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