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        Ulaş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:39
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        Ulaş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Merkez Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit programına, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra ilçe protokolü, şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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