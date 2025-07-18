Sivasspor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.
Anlaşmaya varılan futbolcuların, Bolu kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
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