Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "İsmail Güneş Basın Ödülleri" törenle sahiplerini buldu

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta "İsmail Güneş Basın Ödülleri" törenle sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Programda emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "2009 yılında elim bir kazada ebediyete irtihal eden değerli basın emekçimiz, İhlas Haber Ajansı Muhabiri merhum İsmail Güneş'i, Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Sivas'ın yiğit evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve beraberindeki Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile pilot Kaya İstektepe'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise basın sektörünün içerisinden gelen biri olarak gazetecilerin zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Adem Uzun da bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın gelecek yıllarda ulusal düzeyde gerçekleşmesini temenni etti.

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ise görevi başında hayatını kaybeden İsmail Güneş başta olmak üzere, ebediyete göç eden tüm gazetecileri rahmetle andıklarını söyledi.

        Ödül töreninde Anadolu Ajansı serbest habercilerinde Faruk Kara "Yazılı Basın", Muzaffer Akyüz ve Muharrem Delice de "Haber Fotoğrafı" kategorilerinde ödüllerini aldı. Törende 13 kategoride ödüller verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Sivas Belediye Başkanı Uzun, gazetecilerle bir araya geldi
        Sivas Belediye Başkanı Uzun, gazetecilerle bir araya geldi
        Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
        Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulundu
        Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulundu
        Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaştı
        Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaştı
        Sivas Valisi Şimşek, Zara'da taziye evi açılışına katıldı
        Sivas Valisi Şimşek, Zara'da taziye evi açılışına katıldı