Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Y.A yönetimindeki 34 SZ 8452 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Boyalıca köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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