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        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:10
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Y.A yönetimindeki 34 SZ 8452 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Boyalıca köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye (60) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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