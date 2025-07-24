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        Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:18
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        Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

        En güzel uçurtma, en uzun gökyüzünde kalan uçurtma ve en iyi tasarım dallarında yarışmanın yapıldığı şenlikte, çocuklar hünerlerini sergiledi.

        Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, AA muhabirine, yaz dönemi dolayısıyla merkezdeki çeşitli kurslara katılan öğrenciler ve ilçe genelindeki çocukların katılımıyla uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

        Kuzu, yoğun bir ilgiyle karşılaştıkları etkinlikte öğrencilerin, aileleriyle akit geçirerek eğlendiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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