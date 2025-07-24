Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, AA muhabirine, yaz dönemi dolayısıyla merkezdeki çeşitli kurslara katılan öğrenciler ve ilçe genelindeki çocukların katılımıyla uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

En güzel uçurtma, en uzun gökyüzünde kalan uçurtma ve en iyi tasarım dallarında yarışmanın yapıldığı şenlikte, çocuklar hünerlerini sergiledi.

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