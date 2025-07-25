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        Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yeni bölüm ve öğrenci alımı müjdesi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:23
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        Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yeni bölüm ve öğrenci alımı müjdesi
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mühendislik Fakültesine bu yıl ilk kez Yazılım Mühendisliği bölümü açılması ve öğrenci alımı uygun görüldü. Ayrıca, uzun süredir öğrenci alımı yapılamayan Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerine de bu yıl yeniden öğrenci kabulü yapılacak.

        Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy, "Fakültemize kazandırılan yeni bölüm ve yeniden aktif hale gelen bölümlerimizle, öğrencilerimize daha geniş eğitim olanakları sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gürsoy, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Fakültemizde ilk kez kurulan ve öğrenci alımına başlayan Yazılım Mühendisliği bölümü, günümüz teknolojik ihtiyaçlarına yönelik nitelikli mühendisler yetiştirebilecek akademik, teknik ve teknolojik donanımları ile eğitim ve öğretime başlayacaktır. Yazılım, Jeoloji ve Çevre Mühendisliği bölümlerimizin yüksek maaşlarla istihdam olanaklarına sahip, alanında yetkin ve yeterli mühendisler yetiştirmek için öğrenci kabulüne başlaması, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir adımdır. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza özverili destekleri için teşekkür eder, yeni öğrencilerimizi fakültemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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