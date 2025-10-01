Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Uzmanından anne adaylarına normal doğum önerisi

        Sivas Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir, normal doğumun gebeliğin en doğal şekilde tamamlanması olduğunu belirtti.

        Giriş: 01.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:10
        Uzmanından anne adaylarına normal doğum önerisi
        Sivas Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir, normal doğumun gebeliğin en doğal şekilde tamamlanması olduğunu belirtti.

        1-7 Ekim Normal Doğum Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulunan Kandemir, anne adayının doğumu kendi gücüyle gerçekleştirmesinin, hem bedensel hem de ruhsal açıdan önemli faydalar sağladığını aktardı.

        Kandemir, Dünya Sağlık Örgütü'nün, sezaryen doğum oranlarının ancak tıbbi gereklilik olduğunda artması gerektiğini vurguladığına dikkati çekerek, ideal sezaryen oranının yüzde 10-15 arasında olmasının önerildiğini kaydetti.

        Türkiye'de son yıllarda Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Dostu Hastane" projeleri, doğum öncesi eğitim sınıfları ve anne dostu uygulamalarla normal doğum oranlarını artırmaya çalıştığını belirten Kandemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Ancak istatistikler, bu çabaların henüz istenilen düzeye ulaşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla vurgulanması gereken en önemli nokta, normal doğumun yalnızca bir tıbbi tercih değil, aynı zamanda bir toplum sağlığı meselesi olduğudur. Normal doğum yapan anneler, doğumdan kısa süre sonra günlük yaşamlarına dönebilirler, daha kısa sürede taburcu edilirler. Normal yolla doğuran anne daha kısa sürede düzelip normal hayatına döndüğü için bebeği ile birebir daha fazla ilgilenebilmekte, anne ile bebek arasındaki cilt teması daha hızlı ve kolay gerçekleşmekte bunlar da bebek ve anne arasındaki bağlantının daha güçlü olmasına yol açmaktadır. Enfeksiyon, kanama ve pıhtılaşma riski sezaryende daha yüksektir. Normal doğum yapan annelerde sonraki gebeliklerde riskler daha düşüktür."

        Normal doğumun, hem anne hem de bebek sağlığı için en doğal ve güvenilir yöntem olduğunu aktaran Kandemir, "Normal doğum, hem anne hem de bebek sağlığı için en doğal ve güvenilir yöntemdir. Sezaryen yalnızca tıbbi zorunluluk durumlarında tercih edilmelidir." ifadesini kullandı.

