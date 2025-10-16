Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Radyo-yu Hümayun" adlı oyun sahnelenecek

        Sivas'ta, İzmir Devlet Tiyatrosu "Radyo-yu Hümayun" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta "Radyo-yu Hümayun" adlı oyun sahnelenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta, İzmir Devlet Tiyatrosu "Radyo-yu Hümayun" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Özlem Lale Şahin'in kaleme aldığı oyununun yönetmenliğini Levent Ulukut üstleniyor.

        Oyunda, Fatma Kum Ertekin, Fuat Şarbalkan, Betül Işık, Sezer Akçe, Egecan İntepeler, Levent Ulukut, Yusuf Köksal, Neşet Erdem, Efe Akercan, Mustafa Koçbay, İlayda Algın ve Müge Uyan Yeşilpınar rol alıyor.

        Oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Yıldız Köse, ışık tasarımı Süleyman Tavan, müzik Kemal Alpan ve koreografi düzeni Meltem Yorulmaz'a ait.

        Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 18 Ekim Cumartesi ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

        Oyunun konusu şu şekilde:

        "Hayrünnisa ve Hayri gözden düşerek paşalıktan alınmış, sonrasında da ölmüş babalarının konağında kalfaları Efser ile yaşar. Hayri, babalarının durumuna rağmen, hatır minnet sarayda mühendis olarak Almanlarla çalışır. Ancak kendine engel olamadığı bir gün Alman mühendislerden birini döverek kovulur. Hayrünnisa'ya aşık tanburi Mehmet Bey ders esnasında bu durumu öğrenir ve Avrupa'dan, elinde radyo projesiyle dönen biraderi Kenan'dan Hayrünnisa'ya bahseder. İki birader radyoyu icat edecek ve zengin olacaklardır. Hayrünnisa da buna zemin hazırlayan Mehmet'e aşık olacaktır. Ancak küçük bir mesele vardır: para. Radyonun icadı için gereken parayı tefeci kız Moşe'den temin eden beş kafadar, parayı kaptırır ve Pera batakhanelerinde sahneye çıkmak zorunda kalırlar. Ancak kader onlara yardım eder ve nihayetinde aşk kazanır."

        Biletler "www.biletinial.com" internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Gemerek'te camide çocuklar için etkinlikler düzenleniyor
        Gemerek'te camide çocuklar için etkinlikler düzenleniyor
        Ulaş Anaokulunda turşu kurma etkinliği düzenlendi
        Ulaş Anaokulunda turşu kurma etkinliği düzenlendi
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sivas'ta kütüphane açılışında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sivas'ta kütüphane açılışında konuştu:
        Bakan Ersoy: Halk kütüphanelerimizi çok işlevli merkezler haline getiriyoru...
        Bakan Ersoy: Halk kütüphanelerimizi çok işlevli merkezler haline getiriyoru...
        Sivasspor'un öncelikli hedefi play-off'a kalmak
        Sivasspor'un öncelikli hedefi play-off'a kalmak
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı...
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı...