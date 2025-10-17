Sivas Cumhuriyet Üniversitesi "Yapay Zeka Destekli Cam Sera Projesi" başlattı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu "Yapay Zeka Destekli Cam Sera Projesi" başlattı.

Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, yaptığı açıklamada, cam sera projesinin, Türkiye'de üniversiteler düzeyinde birçok açıdan ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Projenin önemini anlatan Yörük, "Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilk ve tek olan modern Hollanda usulü cam sera projemiz kapsamında biri 500 metrekare, diğeri 250 metrekare olmak üzere iki ayrı sera inşa ediliyor. 500 metrekarelik serada tamamen salkım domates çeşitleri, 250 metrekarelik serada ise çilek üretimi yapılacak. Bu üretim sürecinde yapay zeka destekli bilgisayar programları kullanılacak ve yaklaşık 1500 bitkinin tamamı yapay zeka ile yönetilecek." diye konuştu.

Yörük, projenin bir diğer dikkati çekici yönünün ise hastalık ve zararlılarla mücadelede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimyasal ilaçlar yerine biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilecek. Faydalı böcekler aracılığıyla zararlı böcekler baskı altında tutulacak ve çevre dostu bir üretim modeli uygulanacak. Bu seralarda üretilen domates ve çileklerin tamamı ihracat kapsamında Hollanda'ya gönderilecek. Bu da Türkiye'de üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ilk ihracat projesi olacak. Cam sera projesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için de büyük bir fırsat sunacak. Öğrenciler bu serada aktif çalışacak ve bu sayede ilgili firmalarda iş garantisi elde edecek. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selma Şimşek'e ve katkı sağlayan firmalara teşekkür ederim."