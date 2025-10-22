Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları ve top koruma yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel oyunla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.