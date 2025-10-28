Altınyayla'da jandarma çocuklarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Altınyayla ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Kızılhöyük İlköğretim Okulu'nda program gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.