        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Sivas'ta, CHP İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:01
        Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Sivas'ta, CHP İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nı okunmasının ardından CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve partililer Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Coşkun, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

