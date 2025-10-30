Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sivas'ı gezdi

Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sivas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül öncülüğünde yapılan organize ile Türkiye'nin farklı illerinden Hafik ilçesindeki Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmeye gelen öğrenciler, il merkezinde bulunan Gök Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve Atatürk Kongre Müzesi gibi önemli noktaları gezdi.

Rehber eşliğinde yapılan gezide öğrencilere Sivas’ın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Şengönül, şehir merkezini ve kampüsü tanımalarına imkan sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Müdürü Bünyamin Demirgil, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Özdemir Yalçın ile Terziler, Kunduracılar ve Ev Tekstilciler Odası Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.