Sivas'ta yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Koşoluk Yaylası'nda Enver ve Engin Kayalı'ya ait müstakil yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
