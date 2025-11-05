Akıncılar Kaymakamı Yücel, esnafı ziyaret etti
Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.
Kaymakam Yücel, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Esnafa hayırlı işler dileyen Yücel, ilçe ekonomisinin canlanması için kamu kurumlarının esnafla iş birliği içinde çalışmasının önemine değindi.
Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
