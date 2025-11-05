Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar Kaymakamı Yücel, esnafı ziyaret etti

        Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Kaymakamı Yücel, esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

        Kaymakam Yücel, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

        Esnafa hayırlı işler dileyen Yücel, ilçe ekonomisinin canlanması için kamu kurumlarının esnafla iş birliği içinde çalışmasının önemine değindi.

        Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta okul yemekhaneleri denetlendi
        Ulaş'ta okul yemekhaneleri denetlendi
        Sivas'ta ATV'nin devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Sivas'ta ATV'nin devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs desteği
        Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs desteği
        Garajda otomobilin içinde ölü bulundu
        Garajda otomobilin içinde ölü bulundu
        Gölova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Gölova'da Gazze yararına kermes düzenlendi