Akıncılar Kaymakamı Yücel, esnafı ziyaret etti

Kaymakam Yücel, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ve esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.