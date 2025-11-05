Zara'da Kızılay Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından ilçe merkezindeki Zara Anadolu Lisesi, Atatürk Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere ve katılımcılara Kızılay'ın kuruluşu, tarihsel gelişimi, faaliyet alanları ve hizmetleri, kan vermenin önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programlar kapsamında Kızılay gönüllüsü neler yapar, kanın yolculuğu, nesiller değişir, Kızılay tarihi kısa film ve animasyon gösterimleri izletildi. Etkinliklerde katılımcılara Türk bayrağı, Kızılay bayrağı, Kızılay gönüllüsü rozeti ve kol bandanası dağıtıldı.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğinde 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' mottosuyla okullarımızda Kızılay Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda biz de Zara Temsilciliği olarak okullarımızda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullandı.