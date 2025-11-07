Habertürk
        Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında yarın Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:06
        Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında yarın Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top çalışmasıyla bitirdi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

