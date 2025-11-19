Gemerek'te emniyet personeline "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu seminer verildi

Felek, katılımcı polis memurlarının sahada karşılaştıkları iletişim örnekleri üzerinden de interaktif sunum yaptı.

Gemerek Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğretim görevlisi Emine Felek, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, polis vatandaş iletişiminde empati, kurum imajı, kriz anlarında doğru iletişim teknikleri, beden dili kullanımı, öfke yönetimi ve toplumsal iletişimde güven inşa etme gibi konular hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü personelinin halkla ilişkiler becerilerini güçlendirmek ve iletişim süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

