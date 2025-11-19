Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te emniyet personeline "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu seminer verildi

        Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek'te emniyet personeline "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu seminer verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu seminer verildi.

        Emniyet Müdürlüğü personelinin halkla ilişkiler becerilerini güçlendirmek ve iletişim süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

        Gemerek Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğretim görevlisi Emine Felek, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, polis vatandaş iletişiminde empati, kurum imajı, kriz anlarında doğru iletişim teknikleri, beden dili kullanımı, öfke yönetimi ve toplumsal iletişimde güven inşa etme gibi konular hakkında bilgi verdi.

        Felek, katılımcı polis memurlarının sahada karşılaştıkları iletişim örnekleri üzerinden de interaktif sunum yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, seminerin ardından Felek'e teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları devam etti
        Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları devam etti
        Uzmandan KOAH Uyarısı! "Her 5 kişiden biri KOAH'lı"
        Uzmandan KOAH Uyarısı! "Her 5 kişiden biri KOAH'lı"
        Yemek artıkları ayıların uyku düzenin bozdu, ayılar yerleşim yerlerine dada...
        Yemek artıkları ayıların uyku düzenin bozdu, ayılar yerleşim yerlerine dada...
        Prematüre bebeklere pastalı kutlama Sivas Numune Hastanesinde Dünya Prematü...
        Prematüre bebeklere pastalı kutlama Sivas Numune Hastanesinde Dünya Prematü...
        Sigarayı bırakanlarda kansere yakalanma riski azalıyor Sivas Numune Hastane...
        Sigarayı bırakanlarda kansere yakalanma riski azalıyor Sivas Numune Hastane...
        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı
        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı