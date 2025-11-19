Habertürk
        Sivas Haberleri

Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:14
        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulamasının başlamasının ardından Ulaş İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Sivas-Malatya kara yolunda durdurdukları ticari araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, hususi araç sürücülerine de kış lastiğinin önemi konusunda uyarılarda bulundu.

