Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

Sivas-Malatya kara yolunda durdurdukları ticari araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, hususi araç sürücülerine de kış lastiğinin önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulamasının başlamasının ardından Ulaş İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

