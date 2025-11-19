Sivas'ta sis etkili oldu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü de sisle güzel görüntü oluşturdu.

Kentte etkili olan sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

