Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri düzenlendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek'te uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri gerçekleştirildi.

        Gemerek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gemerek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Seminerde, uyuşturucu madde türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi, dijital dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü eğitim personelleri ise ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencilere "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında terör, terörizm, terör örgütlerinin yapılanma şekilleri ve örgütlerin gençleri hedef alan eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Gemerek'te öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi
        Gemerek'te öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi
        Sivasspor'da Boluspor maçının hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da Boluspor maçının hazırlıkları sürüyor
        "Gezen Sinema Tırı" Zara'da öğrencilerle buluştu
        "Gezen Sinema Tırı" Zara'da öğrencilerle buluştu
        Sivas'ın yatırım potansiyeli, genç girişimcilere anlatıldı
        Sivas'ın yatırım potansiyeli, genç girişimcilere anlatıldı