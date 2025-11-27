Gemerek'te uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri düzenlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu, bağımlılık ve terörle mücadele semineri gerçekleştirildi.

Gemerek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gemerek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, uyuşturucu madde türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi, dijital dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü eğitim personelleri ise ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencilere "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında terör, terörizm, terör örgütlerinin yapılanma şekilleri ve örgütlerin gençleri hedef alan eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.