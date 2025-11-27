Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi

        Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:16
        Gemerek'te öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi
        Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda öğrencilere, ağız ve diş bakımının önemi, doğru fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

        Yaklaşık 1 saat süren eğitimde ekipler, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

        Etkinliğe Gemerek Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Bekir Mutlu ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü personeli katıldı.

