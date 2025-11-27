Gemerek'te öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda öğrencilere, ağız ve diş bakımının önemi, doğru fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

