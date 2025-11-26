Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Eski Sanayi'de ikinci etap konut çalışmaları devam ediyor

        Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap konut çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Eski Sanayi'de ikinci etap konut çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap konut çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Bölgesi'ni şehre değer katan yeni bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışması sürüyor.

        Toplam 28 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip projede, 53 dükkan ve 252 konut olmak üzere 305 bağımsız bölüm yer alıyor.

        Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Uzun, şunları kaydetti:

        "Şu anda 3 blokta çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 252 daire ve 53 dükkandan oluşan modern bir yaşam alanı kuruyoruz. 2026 yılı sonunda bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Eski Sanayi Bölgesi, şehrimizin kentsel dönüşüm açısından en problemli alanlarından biriydi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bölgeye yoğunlaştık ve bugün çalışmaların hızla ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Bir blokta kaba inşaat tamamlandı, diğer iki blokta çalışmalar devam ediyor. SİDAŞ Genel Müdürümüze, projeyi yürüten firma yetkilisi İsmail Karataş'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgeyle ilgili özel girişimde bulunacak herkese kapımız açık. Tekliflerini sunabilirler. İnşallah proje tamamlandığında burası şehrimizin en değerli bölgelerinden biri olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Mehmet Altıparmak: "Sivasspor'un hedefi şampiyonluktur" Sivasspor Teknik Di...
        Mehmet Altıparmak: "Sivasspor'un hedefi şampiyonluktur" Sivasspor Teknik Di...
        Sivas'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi
        Sivas'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi
        Sivas Valiliği "Emin Şehir Sivas" toplantısı düzenledi
        Sivas Valiliği "Emin Şehir Sivas" toplantısı düzenledi
        Sivasspor, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor
        Sivasspor, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor
        Sivas'ta öğrenciler ve veliler kan bağışı için seferber oldu
        Sivas'ta öğrenciler ve veliler kan bağışı için seferber oldu
        İki apartman dairesini öğrenciler için bağışladılar
        İki apartman dairesini öğrenciler için bağışladılar