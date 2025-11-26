Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:52
        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

