        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:25
        GÜNCELLEME - Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Recep Handan Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencisi Çağdaş Gürbüzer'in teneffüste yediği mandalina nefes borusuna kaçtı.

        Fenalaşan öğrenci, o sırada beden eğitimi dersinde olan beden eğitimi öğretmeni Yunus İşler'in yanına koştu.

        İşler, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki mandalinanın çıkmasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtaran beden eğitimi öğretmeni Yunus İşler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz okul nöbetçisiydi. Burada mandalina yiyorlardı. Okulun bahçesindeyken koşarak yanıma geldi. Boğazına bir şey kaçtığını anlatmaya çalıştı. Heimlich manevrasıyla çocuğumuzu bu durumdan kurtarmaya çalıştık ve çok şükür de kurtardık." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk yardım seminerlerine katıldığını belirten İşler, "Bundan dolayı bilgiye sahiptik. Biraz sakin kalmak zordu. 10 dakika sonra kendimize geldiğimizde, onun güzel duruşu, kendinin de sakin kalması bizi sevindiren nokta oldu. En azından çocuklarımızın da bilinçli olduğunu gördük." diye konuştu.

        Nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci Çağdaş Gürbüzer ise arkadaşı Miraç ile mandalina yediğini ifade ederek, şunları anlattı:

        "Mandalina yerken burnum tıkandı. Nefes alamadığım için ağzımla nefes almaya çalıştım, boğazıma kaçtı. Ondan sonra yutkunmaya çalıştım ama yutkunamadım. Yutkunamadığım ve nefes alamadığım için hemen hocama koştum. Hocam Heimlich manevrası yaptı. Sonunda mandalinanın parçası boğazımdan çıktı. Biraz korktum ama sakin kalmaya çalıştım. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum, ellerinden öperim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

