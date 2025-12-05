Sivas'ta "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından imzalanan "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, Sivas'ta işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol arasında imzalanan protokolle işbirliği hayata geçirildi.

Protokol kapsamında tarım alanında eğitim gören öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanmasını, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor.

Karakaya, işbirliğinin önemine değinerek, tarım sektörünün geleceği açısından eğitim yatırımlarının kritik rol oynadığını belirtti.

Doğruyol ise 130 öğrenci kapasiteli, 4 tarım, 4 hayvan sağlığı sınıfı ve 140 dönümlük arazi üzerinde kurulu 2 sera, kiraz bahçesi, kültür mantarı ile şeker pancarı yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirdi.